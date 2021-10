Einsatz am Freitagnachmittag : Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Ratheim

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr der Hückelhoven nach Ratheim alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus brannte eine Wohnung. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven In einem Mehrfamilienhaus in Ratheim an der Vennstraße war ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist nicht bekannt, so die Feuerwehr.

Zu einem größeren Einsatz rückten die Wehrleute der Feuerwehr der Stadt Hückelhoven am Freitagnachmittag, 1. Oktober, aus.

Um 14.27 Uhr erfolgte in der Leitstelle die Alarmierung. Gemeldet war ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Hückelhovener Ortsteil Ratheim, Vennstraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Hückelhovener Feuerwehr erkannten die Wehrleute einen Brand in voller Ausdehnung in der Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses. Klar war zu diesem Zeitpunkt bereits, dass sich glücklicherweise keine Personen mehr in dem betreffenden Gebäude an der Vennstraße aufhielten.

Als erste Maßnahme schickte die Hückelhovener Feuerwehr nach Erkundung der Lage drei Trupps unter Atemschutz vor, die erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung umsetzten. Besonderes Augenmerk richteten die Feuerwehrleute darauf, die Nachbargebäude vor dem Feuer zu schützen und ein Übergreifen auf diese Häuser zu verhindern, so dass die Feuerwehr dauerhaft kontrollierte.