Brandeinsätze in Hückelhoven : Feuerwehr löscht Zimmer- und Feldbrand

Brandeinsätze in Hückelhoven

Hückelhoven Glücklicherweise unverletzt blieben die Bewohner einer Wohnung, in deren Küche eine Rauchentwicklung die Feuerwehr auf den Plan rief. Später rückten die Wehrleute auch noch zu einem Feldbrand aus.

Gleich zwei Brandeinsätze standen für die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven am Samstag, 7. August, an.

Gegen 15.29 Uhr lautete das Einsatzstichwort Feuer 2 mit Menschenleben in Gefahr. An der Straße Vogelstange wurde der Leitstelle ein Zimmerbrand gemeldet. Laut erster Meldung sollte im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen sein und sich auch noch Personen in dem Haus aufhalten.