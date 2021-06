Feuerwehr der Stadt Hückelhoven : Küche brennt in Schaufenberg

Küche brennt in Schaufenberg

In einem Wohnhaus in Schaufenberg brannte eine Küche. ausgerückt waren die Löschzüge 1 und 2 der Feuerwehr Hückelhoven. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven rückte am Montagabend mit zwei Löschzügen aus. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Montagabend, 21. Juni, gegen 19.10 Uhr, in der Küche im Erdgeschoss eines Eckwohnhauses nahe der Grundschule in Schaufenberg ein Feuer ausgebrochen.