Hückelhovener Feuerwehr in Ratheim im Einsatz Haus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Schon auf der Anfahrt der Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Hückelhoven waren die Rauchentwicklung und schließlich auch die Flammen gut sichtbar: Am späten Nachmittag am Mittwoch, 27. Dezember, gegen 15:30 Uhr, bekam es die Feuerwehr mit einem Dachstuhlbrand in Rathein an der Buscherstraße zu tun.