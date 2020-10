Ausgesetzt bei Rurich : Feuerwehr sichert ausgesetzte Boa Constrictor

Diese Boa Constrictor hat die Wehr eingefangen. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Wie die Schlange in die Pipeline-Baustelle an der B 57 bei Rurich gelangte, weiß niemand. Die Feuerwehr konnte sie fangen und in einen Tierpark bringen.