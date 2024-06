Feuerwehr-Aufgebot in Hückelhoven Betrügerfirma löst ABC-Einsatz aus

Die Kripo war vor Ort, weil eine Familie zwei Tage zuvor eine Strafanzeige gestellt hatte. Darum ging es: Wie die Polizei erklärt, habe die Familie am 7. Juni einen Schädlingsbekämpfer, den man per Internet gesucht hatte, beauftragt, weil die Katze der Familie Flöhe in die Wohnung getragen hatte. Man habe sich auf den Einsatz eines Gases verständigt, das nach wenigen Stunden verflogen sei, berichtet die Polizei weiter. Der angebliche Schädlingsbekämpfer verlangte einen Betrag in vierstelliger Höhe, den die Familie auch zahlte. Am 8. Juni kehrte die Familie in die Wohnung zurück und fand in sämtlichen Räumen weißes Pulver vor, daraufhin beschwerte man sich bei dem Unternehmen. Weitere vier Tage später, am 12. Juni, erstattete die Familie Anzeige.