Größeres Unglück in Hückelhoven verhindert : Rauch dringt aus dem Müllfahrzeug

Hückelhoven Die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven hat den Brandherd auf der Straße schnell ausfindig machen können. Zuvor hatte der Fahrer des Müllfahrzeugs besonnen gehandelt.

Das schnelle und besonnene Handeln des Fahrers eines Müllfahrzeugs hat am Montagmorgen ein größeres Unglück in Hückelhoven verhindert. Die Besatzung des Fahrzeugs hat gegen 7.15 Uhr eine Rauchentwicklung in der Pressmulde festgestellt. Da sich das Fahrzeug zu Beginn der Route in der Nähe der örtlichen Feuerwache befand, wurde der Fall gemeldet und die Wache direkt angesteuert.