Unfall in Hückelhoven : Feuerwehr befreit verletzten Fahrer

Unfall in Hückelhoven

In der Kreuzung In der Schlee / Ludovicistraße kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Feuerwehr musste einen eingeklemmten Fahrer befreien. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Drei Verletzte kamen ins Krankenhaus, nachdem zwei Fahrzeuge am späten Freitagabend zusammengestoßen waren.

HÜCKELHOVEN (gala) Kollidiert waren zwei Autos gegen 23.10 Uhr in der Kreuzung In der Schlee / Ludovicistraße. Weil ein Fahrer hinter einer tief verbeulten Tür festsaß, wurde die Feuerwehr alarmiert. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte sicherten sie zuerst die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellten den Brandschutz sicher. Wegen der Dunkelheit wurde die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet. Nach einer Erstversorgung aller drei Verletzten durch den Rettungsdienst sowie die Feuerwehr wurde nach Rücksprache mit dem Notarzt eine patientenschonende Rettung der eingeschlossenen Person eingeleitet. Hierzu wurde die Fahrerseite großflächig geöffnet, die Person aus ihrer Lage befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Alle Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurde ein Straßenbaum lädiert und eine Straßenlaterne beschädigt. Die Laterne wurde durch den alarmierten Energieversorger abgeklemmt und gesichert.