Glück im Unglück in Hückelhoven : Feuer bei der Feuerwehr

Ratheim Durch Zufall haben Einsatzkräfte auf dem Heimweg in Ratheim die Flammen im Gerätehaus entdeckt und Schlimmeres verhindert. „Sie haben sehr umsichtig gehandelt“, sagt Pressesprecher Josef Loers.

Oft wird ein Feuer erst entdeckt, wenn es sich schon ausgebreitet hat. Bis die Feuerwehr dann vor Ort ist, richten die Flammen teils großen Schaden an. Das hätte so auch ohne Weiteres am Donnerstagabend in Ratheim passieren können.

Doch Wehrleute aus Hückelhoven kamen zufällig auf ihrem Heimweg um 22.20 Uhr am Gerätehaus in Ratheim vorbei und sahen dort einen Feuerschein durch die Scheiben. Sie erkannten die Situation richtig und hielten umgehend an. Noch während sie das Gelände inspizierten, setzten sie einen Notruf ab und erbaten Verstärkung. Ein Luftkompressor in der Fahrzeughalle war in Brand geraten. Als die Feuerwehrleute dies von außen entdeckten, zögerten sie nicht lange und schlugen kurzerhand eine Scheibe ein, um sich schnellstmöglich Zutritt zur Halle zu verschaffen. Dann war Arbeitsteilung gefragt. Während ein Teil der Wehrleute mit einem Kleinlöschgerät von einem Einsatzfahrzeug die Brandbekämpfung einleitete, setzte sich der andere Teil hinter die Steuer der Fahrzeuge, um diese so schnell wie möglich aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Diese wurden aus der Halle herausgefahren. „Die Kollegen haben sehr umsichtig gehandelt“, sprach Pressesprecher Josef Loers lobende Worte aus. Wäre das Feuer auch nur ein paar Minuten später entdeckt worden, hätte es zu großen Schäden, nicht nur am Gebäude selbst, sondern auch an den Einsatzfahrzeugen kommen können, sagte Loers weiter.