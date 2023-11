Karnevals-Festival in Hückelhoven Das sind die ersten Acts für Jeck en de City 2024

Am vergangenen Wochenende sind die Jecken und Narren in den Karnevalshochburgen der Region in die neue Session gestartet. Der Elfte im Elften markiert dabei den Startschuss für die fünfte Jahreszeit. Da ist es nur passend, dass auch die Verantwortlichen des Veranstalters Kulturgarten, der in der Nachbarstadt Erkelenz das bekannte Electrisize-Festival veranstaltet, in diesen Tagen auch die ersten Künstler für ihr eigenes Karnevals-Festival veröffentlichen, das am 22. Juni 2024 am Zechengelände in Hückelhoven stattfinden wird.