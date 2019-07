Stadt Hückelhoven hatte eingeladen : Dankeschön für ehrenamtlichen Einsatz

Beim Ehrenamtsfest im Bürgerhaus am See in Ratheim sorgten die Stadtverordneten aller Parteien für die Bewirtung der vielen Gäste. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Knapp 180 Vertreter von Vereinen und Hilfsorganisationen feierten mit beim achten Ehrenamtler-Fest der Stadt Hückelhoven am Adolfosee.

Spanferkel vom Grill, Salat-Buffet und Stadtverordnete, die als Kellnerinnen und Kellner die zahlreichen Gäste unermüdlich mit kalten Getränken versorgten: Knapp 180 Ehrenamtler aus dem gesamten Stadtgebiet feierten mit, als Bürgermeister Bernd Jansen nach Ratheim ins Bürgerhaus am See eingeladen hatte.

Bereits seit acht Jahren sagt die Stadt Hückelhoven auf diese Weise Dankeschön zu den engagierten Mitgliedern von Vereinen oder Hilfsorganisationen. Man habe damals eine Anerkennung schaffen wollen, „um zu würdigen, was geleistet wird“, machte der Verwaltungschef in seiner Ansprache auf dem Seegrundstück am Ratheimer Adolfosee deutlich. Rat und Verwaltung könnten diese Aufgaben gar nicht übernehmen. Jansen gab einen kurzen Einblick in das breit gefächerte Spektrum der freiwilligen Helfer, die zum Beispiel für Nachbarn Einkäufe erledigten oder Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder übernähmen.