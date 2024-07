Ferienspiele in Hückelhoven Kinder sprayen ihre eigenen Kunstwerke

In den Räumen, beziehungsweise im Außenbereich der Kindertagesstätte an der Tannenstraße, wird konzentriert gearbeitet. Wie Jugendarbeiterin Tatjana Neumann erklärt, haben die Kinder in den vergangenen Tagen die Grundlagen der Graffiti-Kunst gelernt und sollen sich an einem eigenen Werk versuchen. Dazu hat jedes Kind eine eigene Leinwand, die in verschiedenen Schritten unterschiedlich bearbeitet wird und auf der sich die Kinder frei entfalten können. „Sie sollen ihrer Kreativität freien Lauf lassen“, sagt Tatjana Neumann.