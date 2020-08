Auf Feldweg in Hückelhoven-Hilfarth : Frau nach Hundebiss in den Bauch verletzt

Frau nach Hundebiss in den Bauch verletzt

Auf Feldweg in Hückelhoven-Hilfarth

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall am 3. August auf einem Feldweg. Nach dem Biss seines Hundes radelte der Halter davon. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hückelhoven Ohne Leine war ein Labrador mit einem Radfahrer unterwegs, als er auf den Hund von Spaziergängerinnen losging. Laut Polizei biss er die 23-jährige Halterin in den Bauch, als die ihren Hund schützen wollte.

Bereits am Montag, 3. August, gegen 9.20 Uhr waren zwei Frauen mit einem Hund auf einem Feldweg von Hilfarth in Richtung Porselen unterwegs. Von hinten näherte sich ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad, der einen hellen Labrador, der nicht angeleint war, bei sich hatte, berichtet die Polizei. Als der Labrador auf den Hund der Frauen losging, versuchte die 23-jährige Hundebesitzerin dazwischen zu gehen. Hierbei wurde sie vom Labrador in den Bauch gebissen und leicht verletzt.