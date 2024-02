Feinkostladen in Hückelhoven „Ohne Herzblut funktioniert das Ganze nicht“

Peter Mund und seine Frau Ursula haben gemeinsam schon die ganze Welt bereist: Ob Nordamerika, Südamerika, die Karibik oder Australien – selbst die ausgefallensten Ziele kennen die beiden. Besonders aber angetan hat es ihnen die Toskana in Italien – hier entwickelte sich auch die Liebe zur italienischen Küche. Die Idee, einen Feinkostladen in Hückelhoven zu eröffnen, sei ihnen bereits in den frühen 1990er-Jahren gekommen, erklärt Peter Mund.