Saskia Diepold Autorin aus Hückelhoven hat viel vor

Dass Saskia Diepold in den vergangenen Jahren so viele Werke veröffentlichen konnte, grenzt fast schon an ein Wunder. Schließlich ist sie nicht hauptberuflich als Autorin tätig, sondern arbeitet als Sonderschulpädagogin. Erfolg möchte sie allerdings nicht an verkauften Büchern festmachen, schließlich sei die Schreiberei nur ein Hobby. Das, was sie mit ihren Büchern einnimmt, wird meist reinvestiert, etwa um auf Messen einen Stand anbieten zu können.