Familientag bei SommerMusik an Schacht 3

Die Erkelenzer band „Miss She & The Coconuts“ rockte eine Stunde lang den Platz an Schacht 3 in Hückelhoven. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Der Familientag zum Abschluss der „SommerMusik an Schacht 3“ war geringer besucht als erhofft.

„Miss She & the Coconuts“ versuchen, das Beste daraus zu machen. Das Beste, wenn Publikum nur sehr spärlich vorhanden ist. „Wir machen jetzt hier auf jeden Fall Stimmung, auch wenn es nicht ganz so voll ist“, ruft die Sängerin der Erkelenzer Band optimistisch ins Mikrofon. Nur wenige Besucher sind zum Abschluss der „SommerMusik an Schacht 3“ gekommen. Veranstalter Günter vom Dorp hat dafür mehrere Erklärungen – Saisonauftakt bei Borussia Mönchengladbach, das Electrisize-Festival am Tag zuvor, gewisse Ermüdungserscheinungen, nachdem man zuvor die Konzerte mit James Blunt und Johannes Oerding besucht hat. „Und es ist Badewetter.“