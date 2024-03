Familie Just aus Hückelhoven Familienberufung Feuerwehr

Bei Florian Just war genau das der Fall. Und bei ihm ist das nicht nur ein Spruch, eine Anekdote, die nicht überprüft werden kann. Florian Just hat dies damals schon in einem Fernsehbeitrag erzählt. 2001 war das, in einem Beitrag des WDR. Er habe damals schon immer am liebsten mit den Feuerwehrautos gespielt, hatte der damals Zwölfjährige gesagt und seinen Berufswunsch untermauert. Er und sein Bruder Tim, der 2001 von der Jugendfeuerwehr in die Aktive Feuerwehr gewechselt war, sind die dritte Generation der Familie Just, die sich für die Feuerwehr entschieden hat. Und mit Florians Sohn Leon steht die nächste Generation bereits in den Startlöchern.