Fahrradtraining in Brachelen : Ein „Learning by doing“-Prozess

Trotz der Hitze am Dienstag schwangen sich ein paar Kinder auf ihre Räder. Die Polizei gab Tipps. Foto: Polizei Heinsberg Foto: Polizei Kreis HS

Brachelen „Verkehrsberater, nicht Verkehrserzieher“, das war die wichtigste Aussage der Verkehrssicherheitsberater Jörg Zimmermann-Ramöller und Tanja Eckers. Sie sind zwei der fünf Polizisten im Kreis Heinsberg, die für die Verkehrssicherheitsberatung zuständig sind.

Von Frederik Nesemann

Ihr Aufgabenfeld besteht unter anderem darin, dass sie Kinder ab dem Kindergartenalter die Verkehrsregeln beibringen. So war es auch am 19. Juli der Fall. Die Veranstaltung fand beim „Fridolino“ in Brachelen auf dem Parkplatz statt.

Die durch die Pandemie ausgefallenen Stunden wurden mittlerweile nachgeholt und es finden auch wieder ganz normal die Trainings an den Schulen und Kindergarten statt. Dabei wird vor allem spielerisch das Fahrradfahren beigebracht. „Es ist sehr wichtig, dass die Kinder wieder lernen, zum Abbiegen die Hand die ganze Zeit raus zu strecken“, so Zimmermann-Ramöller. Als Lernmöglichkeit kann man einen Tennisball nehmen, der gegriffen werden muss. „Die Kinder müssen ein Selbstbewusstsein entwickeln“, sagen die Polizisten. „Ein häufiges Manko ist auch der fehlende Schulterblick. Um diesen zu üben, kann man zum Beispiel beschriftete Karten benutzten und die Kinder müssen sagen, welche Zahl auf den Karten steht.“

Doch wohl am wichtigsten ist den Polizisten, dass sich ein gegenseitiges Verständnis zwischen Fahrradfahren und Autofahrern entwickelt. „Es ist immer die Frage, auf welchem Fahrzeug man sitzt. An dem einem Tag beschwert man sich als Autofahrer über den Fahrradfahrer und am nächsten Tag ist es umgekehrt“, spricht Zimmermann-Ramöller aus Erfahrung.

Mehrfach wurde betont, dass die Polizisten es den Kindern nur einmal beibringen und dass die Eltern die Verkehrserziehung mit den Kindern übernehmen müssen. „Wir stehen als Berater zur Verfügung, aber die eigentliche Erziehung können wir nicht in den paar Stunden übernehmen, das müssen die Eltern zu Hause machen.“ Generell sei das Fahrradfahren ein „learning by doing“-Prozess und man lerne beim Radfahren sowie auch beim Autofahren immer neue und ungewohnte Situationen kennen.