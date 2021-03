Einsatz in Hückelhoven : Fahrer verletzt sich bei Lkw-Sturz

Einsatz in Hückelhoven

Der umgestürzte Lkw auf der ehemaligen Zechenhalde in Hückelhoven wurde von einer Fachfirma geborgen. Foto: Feuerwehr

Hückelhoven Der Fahrer war in der Lage, sich selbst zu befreien. Die Feuerwehr musste den undichten Tank aufschneiden und Kraftstoff abpumpen.

Am frühen Mittwochmorgen ist gegen 6.50 Uhr ein Lkw auf der ehemaligen Zechenhalde aus bislang ungeklärter Ursache bei einem Kippvorgang umgestürzt und daraufhin auf der Seite liegen geblieben. Die Feuerwehr Hückelhoven wurde daher zur Hilfeleistung herbeigerufen.

Bei dem Umstürzen des Lkw wurde der Fahrer verletzt, er war allerdings in der Lage, sich selbst aus der Fahrerkabine zu befreien. Durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte an der Einsatzstelle Erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.