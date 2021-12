Schwerer Unfall in der Kurve : Fahrer flüchtet nach Totalschaden

Das ist noch übrig vom Unfallfahrzeug. Der Fahrer hinterließ ein Schlachtfeld der Verwüstung. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Die Rheinstraße war in der Nacht zu Sonntag wegen des Unfalls eine Zeit lang gesperrt. Am Samstag hatte es bereits einen Verkehrsunfall in Hilfarth gegeben.

Gegen 23.45 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr Hückelhoven zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Auto auf der Rheinstraße im Kurvenbereich von der Straße ab und kollidierte hier mit einem Baum sowie einer Straßenlaterne, die auf einem angrenzendem Firmengrundstück liegen blieb. Das Unfallfahrzeug kam letztendlich total zerstört mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Als Feuerwehr und Polizei an der Unfallstelle eintrafen, fehlte von dem Fahrer des Fahrzeugs jede Spur. Durch die Polizei wurden Polizeihunde eingesetzt, die das nähere Umfeld nach dem Fahrzeugführer sowie möglichen Begleitpersonen absuchten, während die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Gefahrenbereich sicherten und die Einsatzstelle großflächig ausleuchteten. Die an dem verunfallten Fahrzeug auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut.

Der flüchtige Fahrer des Unfallfahrzeugs hinterließ ein Schlachtfeld der Verwüstung. Die beschädigte Straßenlaterne musste durch den hinzugerufenen Energieversorger abgeklemmt und anschließend beseitigt werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn von Dreck und Trümmerteile. Für die Zeit der Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Rheinstraße komplett gesperrt. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Unfallfahrzeuges.

Am Samstag hatte die Feuerwehr bereits zu einem anderen Verkehrsunfall ausrücken müssen. Um zehn Uhr kollidierten auf der Hilfarther Straße aus unbekannter Ursache drei Pkw im Einmündungsbereich miteinander. Bei dem Unfall kamen zum Glück keine Personen zu Schaden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Gefahrenbereich und streuten an den verunfallten Fahrzeugen auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Hierdurch war es zu einer Verkehrsstörung gekommen.

(mwi)