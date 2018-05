Hückelhoven/Erkelenz : Fahrbahn der Autobahn 46 wird weiter saniert

Hückelhoven/Erkelenz Für fast vier Millionen Euro wird die Fahrbahndecke der Autobahn 46 zwischen Heinsberg-Dremmen und Erkelenz-Ost erneuert. Jetzt kündigt der Landesbetrieb Straßen.NRW die letzten zwei Bauabschnitte an, die sich bei schlechter Witterung jedoch noch verschieben können. Los geht es von Freitag, 25. Mai, 9 Uhr, bis Montag, 28. Mai, 6 Uhr, auf der A 46 in Richtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen Hückelhoven-West und Erkelenz-Süd, wo zunächst der linke Fahrstreifen erneuert wird. Der Autofahrer kann über einen Fahrstreifen die Baustelle passieren. Gleichzeitig ist die Auffahrt Richtung Düsseldorf in Hückelhoven-Ost gesperrt. Die Umleitung wird Hückelhoven-West ausgeschildert.

Am darauffolgenden Wochenende, Freitag, 1. Juni, bis Montag, 4. Juni, werden im selben Abschnitt der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen erneuert. Hierbei ist dann gleichzeitig in Richtung Düsseldorf die Auf- und Ausfahrt Hückelhoven-Ost gesperrt. Die Umleitungen werden über die Anschlussstelle in Hückelhoven-West und Erkelenz-Süd ausgewiesen. Sind diese Arbeiten beendet, hat der Landesbetrieb Straßen.NRW an insgesamt sechs Wochenenden auf der A 46 zwischen den Anschlussstellen Heinsberg-Dremmen und Erkelenz-Ost in beiden Fahrtrichtungen die Fahrbahnen erneuert.

(spe)