Fachtagung in Hückelhoven : Über inklusive Vorschulpädagogik beraten

Hückelhoven Eine Fachtagung dazu fand nun in Hückelhoven statt. Es geht um die Förderung und Teilhabe von Kindern mit Behinderungen im Alltag von Kindertagesstätten.

Seit Einführung des Bundesteilhabegesetzes hat sich in der Vorschulpädagogik der Teilhabegedanke etabliert, Kinder mit und ohne Behinderung besuchen die städtischen Kindertageseinrichtungen in Hückelhoven, sagte Birgit Roye. Sie leitet mit Agi Hirtz fünf inklusive Kindertagesstätten der Lebenshilfe Heinsberg. „Dieses selbstverständliche Miteinander im Kindesalter ist für Einrichtungen und Erzieher eine Herausforderung“, so Roye. „Diagnosen, Behinderungsbilder sowie Therapien haben sich diversifiziert, bauliche und fachliche Vorgaben entwickeln sich dynamisch. Eltern sind heute umfangreich informiert, mit Fachärzten vernetzt und haben konkrete Vorstellungen von einer gezielten Förderung ihrer Kinder.“ Man sei mit zahlreichen Regeleinrichtungen im Kreis Heinsberg im Austausch und berate in der inklusiven Vorschulpädagogik. Aufgrund vielerAnfragen habe man sich entschlossen, das Knowhow mit der Praxis zu teilen, so Roye. So entwickelte die Lebenshilfe mit Unterstützung der Aktion Mensch das Projekt „Dabei sein von Anfang an“, um die Teilhabe von Kindern mit Behinderung in Regelkindertagesstätten zu begleiten.