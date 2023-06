Explosion in Doveren Garage brennt vollständig aus

Um 16.30 Uhr waren die hauptamtlichen Kräfte wegen eines Kleinbrands alarmiert worden. Da während der Anfahrt bereits eine starke Rauchentwicklung auszumachen war und zudem vermehrt Notrufe eingingen, wurden die freiwilligen Kräfte hinzugerufen. Als die ersten Wehrleute an der betreffenden Straße in Doveren ankamen, sahen sie die Garage bereits in Flammen stehen. In diesem Moment gab es eine Detonation und die Garage sowie ein dahinter befindlicher Carport standen binnen Sekunden im Vollbrand. Bis die herbeigerufene Unterstützung eintraf, hielten die Wehrleute das Feuer unter Kontrolle und bekämpften den Brand.