Streetfoodfestival in der Innenstadt Exotische Delikatessen erobern Hückelhoven

Es bleibt bunt in Hückelhoven, denn die nächsten Veranstaltungen in der Stadt stehen schon auf dem Plan, darunter das Konzert der Bergkapelle Sophia-Jacoba am 27. April in der Aula des Gymnasiums, das Konzert der Bläck Fööss am 4. Mai in der Aula des Gymnasiums, der Trödelmarkt am 5. Mai, Rheinstraße, der NEW-Musiksommer im Juni am Rathaus und das Picknick Konzert „Anplugged“ am 13. Juni in der HÜ-Arena.