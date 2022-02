Evangelische Kirche in Hückelhoven : Gottesdienste unter dem Sternenhimmel

Nach der aufwendigen Renovierung des Kircheninnenraumes ist nun auch der Sternenhimmel in der evangelischen Kirche in Hückelhoven fertig. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Die Decke der Denkmalkirche in Hückelhoven strahlt wieder in vollem Glanz. 1928 wurde die Kirche erstmals mit Sternen bemalt. Mehr als 15 Jahre hat die aufwendige Renovierung gedauert.

Seit einigen Wochen können die Pfarrer Gerhard und Ute Sass ihre evangelische Gemeinde in Hückelhoven wieder in der Denkmalkirche begrüßen. Die aufwendige Innenrenovierung der Kirche zog sich – in mehreren Etappen – über 15 Jahre hin. Der letzte Teilabschnitt wurde im vergangenen Jahr fertig gestellt. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 390.000 Euro.

Wenn die Gemeindemitglieder nun während der Gottesdienste den Blick gen Himmel richten, sehen sie genau den: einen strahlend blauen Sternenhimmel. Der wurde bei dem letzten Renovierungsabschnitt endlich wieder komplett hergerichtet. „Erstmals wurde die Decke 1928 mit Himmel und Sternen bemalt. Das verleiht der Kirche bis heute einen ganz besonderen Charakter“, sagt Pfarrer Gerhard Sass. Im Krieg wurde die Kirche beschädigt, Jahre später erst wieder aufgebaut, und dann weiß angestrichen. Der Himmel geriet in Vergessenheit. Erst bei Renovierungsarbeiten im Jahr 1975 wurde die alte Bemalung wiederentdeckt und wiederhergestellt. Ein Erdbeben Anfang der 1990er-Jahre führte zu Rissen und Beschädigungen, die immer nur sporadisch ausgebessert wurden. Die Folge war ein „bewölkter“ Himmel. Jetzt endlich erstrahlt er wieder in vollem Glanz.

Info Die Kirche als Veranstaltungsraum Ausstellung Vom 6. März bis 10. April sind in der Kirche Zeichnungen und ausgewählte Psalmworte von Aga Cela ausgestellt. Besuch Die Kirche in der Haagstraße ist freitags zwischen 11 und 13 Uhr sowie zu den Gottesdiensten geöffnet.

Beim letzten Renovierungsabschnitt hatte das Presbyterium drei primäre Ziele. Beschädigtes wiederherstellen, Neues ermöglichen und das Erbe schätzen und bewahren. Zum ersten Punkt zählt Sass auch die Farbgebung der Wände. Die Wände sollten hell und zurückhaltend gestaltet werden, um auf der einen Seite den Sternenhimmel und auf der anderen Seite die ornamental ausgestalteten Buntglasfenster besser in Szene zu setzen. Darüber hinaus ist die Beleuchtung der Kirche nun mit modernen LEDs ausgestattet und scheint nun auch einheitlich.

Und wie versucht die Gemeinde nun, Neues zu ermöglichen? Pfarrer Sass betont, dass an der Seite sechs größere, helle Wandflächen gewonnen wurden, die es künftig ermöglichen, sie für Ausstellungen und Gottesdienstgestaltungen zu nutzen. Inzwischen verfügt die Kirche auch über eine Fußbodenheizung. Zudem wurden einige der alten Kirchenbänke entnommen, was eine Freifläche für eine flexible Nutzung, etwa für Konzerte, geschaffen hat. Auch digitaler hat sich die Evangelische Gemeinde aufgestellt, die zwei großen Bildschirme bieten dem Pfarrer neue Möglichkeiten in der Gestaltung der Gottesdienste.

Die zwei großen Gedenktafeln für Gefallene der Kriege, die vorher an jener Stelle hingen, wurden allerdings keineswegs entsorgt. Für sie wurde, gemäß dem dritten Punkt des Renovierungsplanes, ein anderer Ort gefunden. Sie hängen nun links und rechts neben der Orgel an der Rückwand zum Turm.

Bei den Gemeindemitgliedern kommen die fertiggestellten Arbeiten gut an, wie Pfarrer Gerhard Sass mitteilt. „Die Rückmeldungen sind positiv. Alle sind froh, dass die Kirche wider so aussieht.“ Mit der modernen Kirche hofft er darauf, auch mehr jüngere Leute anzusprechen. „Wir müssen der Jugend mehr Raum geben“, sagt er. Das könne mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot in den Räumen der Kirche funktionieren. Erste Veranstaltungen nach der Renovierung haben bereits stattgefunden.