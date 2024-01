Auch digitale Abstimmung möglich Evangelische Kirche Hückelhoven vor Presbyteriumswahlen

Die Wahlberechtigten haben bei dieser Wahl erstmals auch – neben der Stimmabgabe an der Urne am Wahltag oder vorab mit Briefwahl – die Möglichkeit, schnell und bequem digital online abzustimmen. Die Wahlbenachrichtigung wird in diesen Tagen verschickt, teilt die Gemeinde mit. „Diese enthält auch für die digitale Wahl persönliche Zugangsdaten, mit denen Sie am PC, über Tablet oder Smartphone ihre Stimme abgeben können“, heißt es weiter. Dies ist vom 22. Januar bis zum 11. Februar möglich. Das Wahllokal im Gemeindezentrum in der Haagstraße 10 ist am Wahltag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Anschließend werden alle abgegebenen Stimmen ausgezählt und das Wahlergebnis wird bekannt gegeben.