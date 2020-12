Evangelische Gemeinden in Hückelhoven, Gerderath und Lövenich : Gottesdienst zu Hause, im Podcast oder am Telefon

Gottesdienst zum Mitnehmen gab es schon zu Beginn der Pandemie in den evangelischen Gemeinden. So wird es auch Weihnachten gehandhabt. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven/Erkelenz Die Evangelischen Kirchengemeinden Hückelhoven, Lövenich sowie Ratheim-Gerderath haben schon vor dem vierten Advent alle Gottesdienste abgesagt. Sie informieren die Gläubigen über Alternativen.

„Angesichts der gegenwärtigen, gegenüber dem Stand vergangener Planungen deutlich veränderten Corona-Lage haben die Presbyterien der Ev. Kirchengemeinden Hückelhoven, Lövenich und Ratheim-Gerderath schweren Herzens beschlossen, bis (zunächst) zum 10. Januar 2021 keine Gottesdienste und anderen Veranstaltungen durchzuführen“, erklärte Pfarrer Gerhard Saß. Es seien aber gerade in dieser Zeit die Pfarrerinnen und Pfarrer – Gerhard und Ute Saß in Hückelhoven, Anke Neubauer-Krauß in Ratheim-Gerderath und Friederike Lambrich in Lövenich – auch zum persönlichen Gespräch und Kontakt erreichbar.

Die Presbyterien ermutigen alle Menschen ausdrücklich, in dieser Zeit die verschiedenen Angebote der Gemeinde für einen „Gottesdienst zu Hause“ wahrzunehmen. In der Ev. Kirchengemeinde Hückelhoven gibt es zu Heiligabend ein Sonderheft des Gemeindebriefs „Gottesdienst zu Hause“, das allen Haushalten der Gemeinde zugestellt wird. Darüber hinaus ist die Denkmal-Kirche am 24. Dezember von 15 bis 19 Uhr und am 25. Dezember von 10 bis 12 Uhr zur persönlichen Besinnung geöffnet. Zu allen übrigen Gottesdiensten gibt es die gedruckten Fassungen des „Gottesdienstes zu Hause“, die an den Wäscheleinen der Kirchen aushängen, aber auch zugestellt werden können (gedruckt oder per E-Mail). Darüber hinaus sind alle „Gottesdienste zu Hause“ über den Podcast „Denkmal-Kirche‘“ www.anchor.fm/denkmal-kirche zu hören.

In der Ev. Kirchengemeinde Lövenich werden angeboten: an Heiligabend um 15.30 Uhr online-Gottesdienst für Familien mit Kindern über Zoom, 17 und 18 Uhr Telefon-Gottesdienst (die Telefonnummer wird noch bekannt gegeben), um 22 Uhr Online-Christmette unterm Tannenbaum über Zoom sowie eine Videoandacht, die man zu Hause gucken kann (youtube-Kanal der Kirchengemeinde). Das Heft „Gottesdienst für zu Hause“ wurde schon mit dem Gemeindebrief verteilt; Gottesdienst in Tüten gibt es in allen zehn Orten.