Gymnasium Hückelhoven : Schüler nahmen Europa in den Blick

Hückelhoven Vielfältig, kreativ, lebendig – so gestalteten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums den Präsentationstag nach der Europa-Projektwoche. Sie hatten in mehr als 40 Gruppen gearbeitet und Exkursionen unternommen.

Mehr als 40 Nationen mit einer Vielfalt an Lebensstilen sind in der Schülerschaft des Gymnasiums vertreten, und so lag es nahe, unter dem Thema „Bunt, Bunter, Europa“ ein wichtiges Thema in den Mittelpunkt zu rücken.

Die Vielfalt Europas spiegelte sich in den über 40 Projektgruppen wider: Kreativ gestaltete Uhren, Herzen, Spiele, Brücken und andere Kunstgegenstände, informative und anschaulich gestaltete Plakate zu den Themen Umwelt-, Tier- und Naturschutz, europäische Naturwissenschaftler, über die Geschichte Europas und Filmvorführungen füllten am Präsentationstag das Hauptgebäude der Schule, während in der Aula Aufführungen der Tanz- und Orchestergruppen dargeboten wurden. Es gab einen Poetry-Slam mit selbstverfassten Texten. In der Mehrzweckhalle zeigte eine Gruppe außergewöhnliche Sportarten, die in Europa gespielt werden.