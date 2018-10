Esswerk Edeka Hückelhoven geht 2019 an Christoph Plum

Wechsel in Hückelhoven : Aus Gossens wird Edeka Plum

V.l.: EDEKA-Weinberater und Showkoch Hubert Hachenberg, Christian Gossens (Inhaber Gossens Esswerk - EDEKA Hückelhoven) und Reinhold Prüfer (Förderverein Schacht 3) mit den beiden Schacht 3-Sektsorten. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

HÜCKELHOVEN Einen Wechsel für „Das Esswerk“ Edeka in Hückelhoven kündigte die Unternehmensgruppe Rhein-Ruhr am Mittwoch an. Der Markt im Einkaufszentrum Am Parkhof werde zum 1. Januar 2019 von Christian Gossens an Christoph Plum übergeben, berichtete Pressesprecher Patrik-Ludwig Hantzsch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Laue

Der Stamm an Mitarbeitern, die Edeka über den Stabwechsel informierte, werde erhalten bleiben. Plum führt Edeka-Märkte in Geilenkirchen-Lindern und Linnich. „Wir wollen Synergieeffekte nutzen und bestehende Strukturen stärken“, so Hantzsch. Christian Gossens, der auch Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Hückelhoven ist, übernimmt einen Markt in Neuss, der näher an seinem rund 50 Kilometer entfernten Wohnort (Neukirchen-Vluyn am Niederrhein) liegt. Patrik-Ludwig Hantzsch erklärte weiter, es seien auch Umbaumaßnahmen angedacht, zum Beispiel der Verlagerung der Leergutannahme von hinten in den vorderen Teil des E-Centers.