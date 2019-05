Premiere im Gymnasium Hückelhoven : Musikraum wird zu einem Konzertsaal für Schüler

Hückelhoven Beim ersten Solistenkonzert am Hückelhovener Gymnasium stellten die Schüler ihr Können unter Beweis.

Benedikt Möller begleitete Sechstklässlerin Ece Yildirim (Klarinette) bei ihrer gelungenen Interpretation ihrer Lieblingslieder „When you say nothing at all“ von Westbam und „I will always love you“ von Whitney Houston. Schon im Grundschulalter entdeckte Silas Hennes seine Begeisterung für das Blockflötenspiel. Mit „He’s a Pirate“ aus „Piraten der Karibik“ sorgte er für echte Seeräuber-Atmosphäre à la Johnny Depp.