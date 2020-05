Premiere in Brachelen : Erster Gottesdienst mit Pater Joseph aus Ghana

Pater Joseph Frimpong feierte seinen ersten Gottesdienst am neuen Einsatzort. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven In St. Gereon Brachelen freute sich die Gemeinde, den ersten Gottesdienst mit dem neuen Seelsorger feiern zu können - wenn auch in merkwürdiger Atmosphäre. Auch in Ratheim ist Neustart.

In der Pfarrkirche St. Gereon Brachelen fand am vergangenen Wochenende zum ersten Mal nach der Lockerung der Schutzmaßnahmen eine Heilige Messe statt. Vorausgegangen waren intensive Überlegungen und danach Planungen zwischen dem Kirchenvorstand und dem Pastoralteam der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Hückelhoven.

Die geräumige Kirche hat normalerweise 312 Plätze. Unter Berücksichtigung der Abstandsvorschriften konnten 54 Plätze freigegeben und markiert werden. Ein- und der Ausgang wurden getrennt gezeichnet, und die vorgeschriebenen Teilnehmerlisten lagen bereit. Über alle Vorschriften wachten einige Kirchenvorstandsmitglieder als Ordner. „Hin und wieder wurde eine alte Dame, deren angestammter Platz nicht frei war, zu einer anderen Stelle geleitet“, berichtet Hiltrud Derix, Vorsitzende des Gemeindengemeinschaftsrates.

Beim Blick in den Altarraum war zunächst kein Unterschied zum „Gemeindeleben vorher“ zu erkennen. Es standen Blumen dort, und seitlich machte der geschmückte Mai-Altar auf den Marienmonat aufmerksam. Die erste Messfeier nach der Abstinenzzeit sollte eine österliche sein. GdG-Leiter Pater Anton Steinberger weihte zunächst das Wasser und die Osterkerze, in diesem Fall auch die Kerze für die Brachelener Annakapelle.

Im Rahmen dieser Eucharistiefeier wurde Pater Joseph Frimpong (Steyler Missionar aus Ghana) als neues Mitglied im Pastoralteam begrüßt. Hiltrud Derix brachte die Freude aller zum Ausdruck und hieß ihn im Namen der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven herzlich willkommen.

Pater Joseph war Hauptzelebrant der Messfeier, ihm assistierten – mit gebotenem Abstand – Pater Anton Steinberger und Diakon Heinz Brand. Zur Predigt nahm Pater Joseph das Mikrofon in die Hand, um näher – dennoch nicht zu nah – bei den Gläubigen sein zu können. Er bedankte sich für den herzlichen Empfang, stellte sich kurz vor und machte deutlich, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue. Die musikalische Begleitung übernahm der GdG-Organist Georg Pusch. Es war spürbar, dass mancher Gottesdienstteilnehmer und manche Teilnehmerin sehr gerne mitgesungen hätte.

Hiltrud Derix zog Resümee: „Alle Plätze waren besetzt, zum Glück musste niemand abgewiesen werden. Man spürte eine innere Zufriedenheit und Dankbarkeit der Gläubigen, wenn auch vieles anders war und sie wussten, dass es noch länger so sein werde.“

Auch die Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer Ratheim bietet ab sofort wieder die Teilnahme an öffentlichen Gottesdiensten an. Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen findet zunächst am Montag, 18. Mai, um 18.30 Uhr eine Heilige Messe in der Ratheimer Pfarrkirche statt. Hierzu stehen 54 gekennzeichnete Sitzplätze für Einzelbesucher oder Ehepaare und zwei Bankreihen für Familien zur Verfügung. Alle Teilnehmer müssen beim Betreten und Verlassen der Kirche die Abstandsregeln einhalten; Mund-Nasen-Schutz ist wünschenswert. Nur der Seiteneingang der Kirche (zum Parkplatz hin) wird geöffnet.

Am Feiertag Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 21. Mai) wird die Messe – wie in Ratheim üblich und entgegen vorheriger Ankündigungen – um 11 Uhr unter freiem Himmel im Innenhof von Haus Hall gefeiert und von dem neuen Priester Pater Joseph Frimpong zelebriert. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Ratheimer Pfarrkirche statt.

(gala)