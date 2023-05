Erste Stolpersteine werden verlegt Hückelhoven arbeitet NS-Geschichte auf

In vielen Städten und Kommunen sieht man sie, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht – Stolpersteine. Sie sind eine Installation des Kölner Künstlers Gunter Demnig und erinnern an Schicksale von Menschen, die dem NS-Regime zum Opfer gefallen sind. Inzwischen liegen in rund 1800 Kommunen und in mehr als 30 Ländern solche Stolpersteine – allerdings nicht in Hückelhoven. Noch nicht, denn im Herbst dieses Jahres sollen acht Stolpersteine im Stadtgebiet verlegt werden.