Statt Hückelhovener Stadtfest : ,Hürra – Wir tanzen noch’ an Schacht 3

Peter Brings und seine Jungs sind in Hückelhoven gern gesehene Gäste. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Das Hückelhovener Stadtmarketing bietet als Ersatz für das City-Fest "Hückelhoven brummt" ein Konzert-Wochenende mit Brings, den Goodfellas und den Rumtreibern an. Zum Familientag wird André Gatzke aus der Maus-Show erwartet.

„Hürra – Wir tanzen noch“: Die Stadt Hückelhoven lädt ein zum Konzert-Wochenende, weil das City-Fest „Hückelhoven brummt“ wegen Corona ausfallen muss. An Schacht 3 wird am ersten September-Wochenende ausgelassen gefeiert, wobei die Hygienevorschriften und Abstandsregeln streng eingehalten werden. Die bekannte Kölner Band Brings tritt am Freitag, 4. September, 21 Uhr, auf der großen Bühne am frisch sanierten Fördergerüst auf.

Der Eintritt kostet 20 Euro plus Vorverkaufsgebühr und konnte laut Stadtmarketing-Geschäftsführer Carsten Forg niedrig gehalten werden, weil mit der Kreissparkasse Heinsberg und der Wärme-, Energie- und Prozesstechnik (WEP) zwei Sponsoren gefunden wurden. Forg geht wie auch Bürgermeister Bernd Jansen davon aus, dass der Bedarf an Autokino-Konzerten mittlerweile gesättigt ist. „Wir wollen ein richtiges Konzert unter freiem Himmel anbieten, so wie früher“, sagt Forg. Noch bis Juni habe man gehofft, das bewährte City-Fest wieder organisieren zu können, so Bürgermeister Jansen. Plan B habe man zu dem Zeitpunkt aber schon in der Tasche gehabt.

Am Samstag, 5. September, 20 Uhr, tritt die neunköpfige Wuppertaler Cover-Band „Goodfellas“ auf, Eintritt 15 Euro plus Vorverkaufsgebühr, sowie am Freitag, 18.30 Uhr, im Brings- Vorprogramm die Hückelhovener Regiofolk-Formation „Rumtreiber“ und „Domhätzje Nadine“. Das Besondere an den beiden Konzert-Abenden: Das Publikum wird in zwölf Quadratmeter großen Gitter-Boxen à zehn Personen mit je einem Stehtisch untergebracht. Das Hygienekonzept, für das Kreisgesundheitsamtsärztin Carmen Dewitte die Stadtverwaltung beriet, erlaubt bis zu 1000 Besucher. Mit 830 wird in Hückelhoven gerechnet.

„Wir merken, dass die Leute wieder Lust haben, rauszugehen“, hat Bernd Jansen festgestellt. Deshalb wolle man einen Ersatz für „Hückelhoven brummt“ anbieten. Nur für den Gang zur Toilette bestehe Maskenpflicht. Speisen und Getränke werden in den Boxen serviert. Sodekamp-Chef Frank Dohmen wird mit seinem Team für kühle Getränke und leckeres Essen sorgen, die Hückelhovener Schausteller-Familie Koken versorgt die Besucher mit frischem Popcorn und anderen Leckereien.