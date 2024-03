Eröffnungstermin verschoben Hückelhovener müssen auf 1-Cent-Döner warten

Eigentlich sei so gut wie alles vorbereitet gewesen auf den großen Andrang. An diesem Donnerstag, 21. März, um 14 Uhr, sollte die Filiale der Franchise-Kette „Das Haus des Döners“ an der Jülicher Straße, direkt neben dem Ladenlokal von Subway, eröffnen. Doch wie der örtliche Franchise-Nehmer auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, habe die Zentrale beschlossen, den Eröffnungstermin nach hinten zu verschieben. Ein genaues Datum, wann die Filiale von „Das Haus des Döners“ nun auch in Hückelhoven eröffnen soll, gibt es allerdings noch nicht. „Wir sind mit den Arbeiten gut vorangekommen, eigentlich ist so gut wie alles fertig“, bestätigt Muhammed Bingöl, der dem Laden in Hückelhoven leiten wird. Wie es tatsächlich im Inneren des Lokals aussieht, ist unbekannt. Die Schaufenster waren am Sonntagnachmittag noch verhangen, einzig ein Zettel, dass die Post bei Subway nebenan abgegeben werden solle, hing im Schaufenster.