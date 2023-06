Blaulichtticker für das Erkelenzer Land 25-jähriger Erkelenzer in Himmerich beraubt

Polizeihubschrauber nach Raub im Einsatz Am frühen Morgen des 11. Juni ist ein Besucher der Diskothek in Himmerich Opfer einer Raubstraftat geworden. Demnach hatte der 25-jährige Erkelenzer nach Angaben der Polizei die Tanzveranstaltung gerade verlassen, als er auf einem nahe gelegenen Gehweg einen Faustschlag von einer Person erhielt und eine weitere Person seine Geldbörse an sich nahm. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter von Himmerich aus in Richtung Hückelhoven-Hilfarth. In die sofortige Fahndung wurden starke Polizeikräfte sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden. Nach Hinweisen eines Zeugen konnte die Suche eingegrenzt werden und beide Täter in einem Versteck an einer Straßenbrücke gestellt werden. Es handelte sich um einen 26-Jährigen aus Hückelhoven und einen 22-Jährigen aus Geilenkirchen, die beide festgenommen wurden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeibehörde Heinsberg, heißt es weiter.