Büro von drei Trägern in Hückelhoven : Wichtige Teilhabeberatung wird fortgeführt

Adelheid Venghaus (li.), die mit Denise Lison auch in der Kontakt- und Beratungsstelle KoKoBe arbeitet, ist eine der Beraterinnen in der EUTB. Foto: Martina Flügel

Hückelhoven Gerade Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind von der Pandemie besonders betroffen. Sie sollten sich nicht scheuen, die unabhängige Beratungsstelle von Via Nobis, Lebenshilfe und Caritas aufzusuchen.

Die Träger Katharina Kasper ViaNobis, Lebenshilfe Heinsberg und Caritasverband haben vor einem Jahr gemeinsam die Ergänzende unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) an der Jülicher Straße gestartet. Die vier Berater erhalten ihr Angebot auch in Corona-Zeiten aufrecht.

Gerade in der aktuellen Situation sind Menschen mit Behinderungen, chronischen oder psychischen Erkrankungen in besonderem Ausmaß von der Pandemie betroffen, beispielsweise durch den Wegfall von Pflege- oder Assistenzkräften oder der sozialen Isolierung in den Einrichtungen der Behindertenhilfe. Viele Unterstützungsangebote mussten ihre Tätigkeit einstellen oder reduzieren. Es treten viele Fragen auf, die mit den bisherigen Erfahrungen nicht beantwortet werden können. „Dazu vermeiden derzeit viele Menschen den persönlichen Kontakt zu Beratungsstellen aus Angst vor Ansteckung. Dadurch können Ansprüche verfallen oder mögliche Unterstützungsdienste nicht genutzt werden. Damit dies nicht geschieht, Ansprüche gewahrt werden können und Menschen mit Behinderung Unterstützung in dieser besonderen Situation erfahren, findet die Beratung weiterhin statt“, teilt Martina Flügel mit. Oft reiche ein Telefonat, um Informationen zu erhalten oder offene Fragen zu klären.