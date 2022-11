Entscheidung in Hückelhoven : Weihnachtsmarkt ohne Winterwald

Den stimmungsvollen Weihnachtswald beim Hückelhovener Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Trotzdem soll die Veranstaltung viele Besucher anlocken. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Schweren Herzens hat sich die Stadt Hückelhoven dafür entschieden, auf diese Attraktion zu verzichten. Trotzdem wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Was alles geplant ist.

Von Daniela Giess

Strick- und Nähwaren, Krippen, Schmuck, Keramik, Holzarbeiten und, und, und: Beim Bummel über den Hückelhovener Weihnachtsmarkt in der Zeit vom 26. November bis zum 4. Dezember haben Besucher auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk buchstäblich die Qual der Wahl.

Kunsthandwerker aus der Region bringen ihre schönsten Produkte mit in die ehemalige Zechenstadt. Aber auch Vereine machen wieder mit, zum Beispiel die Mineralien- und Bergbaufreunde oder der Eine-Welt-Laden. Insgesamt 16 hölzerne Buden warten auf die Besucher. Wer sich nach dem ausgiebigen Rundgang stärken möchte, kann wieder in der stimmungsvollen Südtiroler Almhütte einkehren, die Platz für insgesamt 80 Gäste bietet und bis zum Ende des Haldenzaubers am 8. Januar aufgebaut bleibt.

Aber auch draußen auf dem Hückelhovener Weihnachtsmarkt kommen kulinarische Köstlichkeiten nicht zu kurz – Crêpes, Grillwürstchen, roter und weißer Glühwein, heißer Kakao, Punsch, Kräuterbonbons und viele andere Leckereien sind zu haben. Aber: Den Winterwald mit seinen Buden wird es nicht mehr geben. „Die Kosten für große Bäume sind in den vergangenen beiden Jahren explodiert. Und auch die Qualität der Bäume hatte deutlich nachgelassen“, erklärt Carsten Forg, der Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH. Aus diesem Grund habe man sich schweren Herzens vom Winterwald-Konzept verabschiedet. Die beliebte Almhütte werde nun in einen kleineren Wald integriert. Sitzplatz-Reservierungen werden schon jetzt entgegengenommen unter 0157 76371800. Ein Aufenthalt ist jedoch auch ohne vorherige Reservierung möglich. „Aber so geht man auf Nummer sicher“, empfiehlt Forg.

Neu sind vier Unterstände mit Platz für insgesamt 40 Personen, die als windgeschützter Wetterschutz mit Sitzgelegenheiten dienen. „Da kann es stürmen und regnen. Ein Besuch des Hückelhovener Weihnachtsmarktes lohnt in jedem Fall“, zeigt sich Bürgermeister Bernd Jansen überzeugt.

Kindheitserinnerungen werden wieder durch Guido Schiffer wach. Der Brachelener baut sein nostalgisches Kinderkarussell von 1963 auf, mit dem er sich nach der aufwendigen Restaurierung einen lang gehegten Kindheitstraum erfüllte – schließlich hat er als kleiner Junge selbst unzählige Runden auf dem nostalgischen Fahrgeschäft der bekannten Marke Hennecke gedreht.

Das Biber-Paar Rudi und Bärbel, Bürgermeister Jansens tierische Rathaus-Mitarbeiter, wird die große Maskottchen-Parade anführen, die an den beiden Wochenenden 26. und 27. November sowie 2. bis 4. Dezember stattfindet. Jeweils um 18 Uhr geht es am Haupteingang des Rathauses los. Rudi und Bärbel werden dabei unter anderem von einem Eisbären, einem Wolf, einem Rentier und zwei Enten begleitet. Detektiv Willi Wep ist ebenfalls im Einsatz und wird die kleinen Zuschauer wie die beliebten Maskottchen mit süßen Überraschungen erfreuen, die an der Bühne am riesigen Bürgerweihnachtsbaum verteilt werden.

Hier ermittelt die Werbegemeinschaft am Sonntag, 4. Dezember, ab 17 Uhr die Gewinner der traditionellen Sterntaler-Verlosung. Die Mitglieder der Werbegemeinschaft geben die Sterntaler-Lose zurzeit in ihren Geschäften aus. Preise im Gesamtwert von rund 5000 Euro werden dafür zur Verfügung gestellt. Zum verkaufsoffenen Sonntag lädt die Werbegemeinschaft am 4. Dezember in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ein.