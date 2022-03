Dorfgemeinschaft Brachelen plant : Energiekonzept für Gemeinschaftshaus

Die Luftaufnahme zeigt das noch unberührte Grundstück neben dem Netto in Brachelen. Dort soll das Dorfgemeinschaftshaus entstehen, dessen Energiekonzept Thema im Ausschuss war. Foto: Ruth Klapproth

Brachelen Im Bau- und Umweltausschuss stellte das Planungsbüro Varianten für die Photovoltaikanlage und das Heizsystem für das Haus in Brachelen vor. Auf Anregung der CDU wurde der Vorschlag der Verwaltung noch einmal geändert.

Viele Bauprojekte begleiten eine Stadt über einen langen Zeitraum. In Hückelhoven denken die meisten da wohl momentan an die Ansiedlung neuen Einzelhandels auf dem Gelände der Sportplätze. Doch auch der Bau eines neuen Dorfgemeinschaftshauses in Brachelen wird in der ehemaligen Zechenstadt vorangetrieben. Im Interview sagte Bürgermeister Bernd Jansen Anfang des Jahres, dass die Dorfgemeinschaft händeringend auf eine neue Anlaufstelle und einen Versammlungsort warte. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Hückelhoven wurde das Energiekonzept für eben dieses Vereinsheim vorgestellt.

Rainer Schlömer vom beauftragten Planungsbüro Stickel war bei dem Ausschuss, der aufgrund einer Parallelveranstaltung in das Dorfgemeinschaftshaus Doveren ausweichen musste, zu Gast und erläuterte den Ausschussmitgliedern das Konzept. In dem künftigen Vereinsheim sollen Veranstaltungen für bis zu 544 Personen möglich sein, neben dem großen Veranstaltungsraum sind auch ein großzügiges Foyer und weitere Räume für die Ortsvereine geplant. Wie Rainer Schlömer erklärt, solle das Gebäude möglichst gleichmäßig und nachhaltig beheizt werden. Daher sei eine Fußbodenheizung sehr geeignet. Um für eine durchgängig hohe Luftqualität zu sorgen, sei auch eine Lüftungsanlage Teil der Planung, ebenso eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Info Preise könnten sich noch verändern Kalkulation Das Planungsbüro betonte, dass die Berechnungen auf Grundlage der zu dem Zeitpunkt der Aufstellung aktuellen Strom- und Gaspreise aufgestellt wurden. Zudem wurden keine Fördergelder mit eingerechnet.

Transparent schilderte Schlömer, dass mehrere Versionen für diese Anlage durchgeplant wurden und in Betracht kämen. Er führte die Vor- und auch die Nachteile der jeweiligen Varianten aus und verglich diese miteinander. Teilweise waren die Unterschiede minimal in puncto Leistung und Kosten. Als Vorschlag „Original“ wurde die teuerste Variante vorgestellt, die aber auch nach 20 Jahren die größte Ersparnis prognostiziert. Die von der Verwaltung zunächst präferierte „Alternative 2“ ist die kleinste Anlage, biete allerdings den Vorteil, dass nur ein Wechselrichter verwendet werden müsse, was Investitions- und Wartungskosten senke. Die Mehrheitsfraktion der CDU sprach sich dennoch dafür aus, die „Original“-Variante zu nehmen. So kann im Vergleich zum Vorschlag der Verwaltung rund 30 Tonnen mehr CO2 eingespart werden. Die Gesamtinvestition bei dieser Variante beträgt gut 60.000 Euro. Wo sich die Vertreter von CDU und Grüne oftmals uneinig sind, herrschte in diesem Punkt große Einigkeit. Auch die Grünen begrüßten den Einwand der Christdemokraten, die etwas teurere Variante zu wählen, die aber eine größere Ersparnis verspricht.

Das Planungsbüro weist darauf hin, dass bei all ihren vorgeschlagenen Varianten eine Autarkiequote von etwa 52 Prozent erreicht werden kann. „Die PV-Energie kann unter Verwendung einer Wärmepumpe mit Heizelement in thermische Energie umgewandelt werden“, sagt Schlömer. Förderfähig ist allerdings keine der vorgestellten Varianten, dazu müsste eine Eigenverbrauchsquote von 80 Prozent erreicht werden, was nicht gewährleistet werden kann. Dann, so führte Schlömer aus, müsse ein größerer Energiespeicher verbaut werden, was wiederum die Wirtschaftlichkeit senke.

Ein weiterer Punkt war das Heizsystem. Auch hier stellte der Vertreter des Planungsbüros mehrere Alternativen mit all ihren Vor- und Nachteilen vor. Die von der Verwaltung präferierte Variante habe die Verantwortlichen unter anderem wegen der geringen Investitionskosten, der guten CO2-Bilanz und der hohen Betriebssicherheit überzeugt. Die Gesamtinvestitionen liegen hier bei knapp 82.000 Euro.