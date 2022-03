School&Fun-Ticket in Hückelhoven : Elternbefragung für ÖPNV-Nutzung

Hückelhoven Bevor das School&Fun-Ticket kommt, sollen die Eltern befragt werden. So möchte die Stadtverwaltungherausfinden, wie hoch der Bedarf ist. An den Kosten für das Ticket müssen sich die Eltern beteiligen.

Eigentlich hätte es schon längst eingeführt werden sollen: das School&Fun-Ticket im Kreis Heinsberg. Doch da sich der öffentliche Nahverkehr durch die Corona-Pandemie stark verändert hat und die Einführung mitten in so eine Phase des Umbruchs gefallen wäre, hatten sich die Verantwortlichen entschieden, das Ticket im Sommer 2022 an den Start zu bringen. Die vom Aachener Verkehrs-Verbund (AVV) ausgegebene erweiterte Schülerfahrkarte berechtigt zu Fahrten im gesamten AVV-Gebiet sowie in Teilbereichen des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS). Im Gegensatz zur Schülerjahreskarte ist sie nicht nur an Schultagen gültig und auch nicht nur für den Weg zur Schule und wieder zurück. Ab dem Sommer soll der Geltungsbereich auch auf Fahrten in die Städte Mönchengladbach, Schwalmtal und Nettetal ausgeweitet werden.