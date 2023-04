Große Party in Hilfarth Hückelhovener Paar feiert Eiserne Hochzeit

Mit zahlreichen Überraschungen sorgten das Tagespflege-Team und die Familie dafür, dass der 12. April für Anneliese und Heinz Henßen unvergesslich wurde. In dem St. Gereon-Haus liegt ein Gästebuch aus, auf kleinen Karten wurden zahlreiche Wünsche für die Zukunft notiert, die dann an bunten Ballons in den Himmel stiegen. Alleinunterhalter Stefan Kryjom sorgt für den musikalischen Rahmen der Feierlichkeiten. Musik liegt dem Jubiläumspaar im Blut – Anneliese und ihr Heinz lassen keinen Tanztee aus, der monatlich immer am ersten Sonntag in der Einrichtung veranstaltet wird. Langeweile kennen beide nicht. Denn in der Tagespflege stehen viele abwechslungsreiche Aktivitäten an.