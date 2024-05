Shoppen in Hückelhoven So geht es mit dem Modepark Röther weiter

Bis das Kaufhaus allerdings fertig gebaut sein wird, wird noch etwas Zeit verstreichen. Zeit, die Investor Modepark Röther aber nicht hat, weil das Mietverhältnis der Filiale am Berresheimring bald endet. Also muss eine Zwischenlösung her, die momentan auf dem Gelände der alten Sportplätze entsteht: eine große Doppelhalle, in der übergangsweise der Verkauf stattfinden soll.