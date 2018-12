Feuerwehr Hückelhoven: Kettensägen im Einsatz nach Sturmböen

Hückelhoven Umgewehter Kradfahrer, gestürzte Bäume und Äste: Die Feuerwehr wurde am Freitag zu mehreren sturmbedingten Einsätzen alarmiert. Der böige Wind bescherte den Einsatzkräften vorweihnachtliche Arbeit an sieben Einsatzstellen.

Auf dem Kaphofweg kam um 12.58 Uhr ein Kradfahrer in einer starken Böe vor einem Kreisverkehr zu Fall. Laut Melder sollte sich Öl auf der Fahrbahn befinden. Der Rettungsdienst versorgte den Kradfahrer und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr und kontrollierte den Bereich auf eine Ölspur, konnte aber keine Fahrbahnverunreinigung feststellen. Gegen 13.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zehn Minuten später der nächste Alarm. Am Schulzentrum „In der Schlee“ war ein Baum in eine Telefonleitung gefallen. Die alarmierten Kräfte sicherten die Einsatzstelle und beseitigten die Gefahrenstelle mit einer Kettensäge. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Telefonleitung beschädigt wurde, wurde der Telefonbetreiber vorsorglich informiert. Hier war gegen 14.30 Uhr der Einsatz beendet.