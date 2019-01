THW Hückelhoven zieht Bilanz : Neuer Radlader bei Brand und Unwetter

Feuerwehr und THW arbeiten Hand in Hand. Hier ist der neue Radlader des THW-Ortsverbandes Hückelhoven bei einem Brand an der B 57 in Einsatz. Foto: Michael Andres/THW

Hückelhoven Für das THW Hückelhoven war 2018 ein ereignisreiches Jahr, geprägt von vielen Einsätzen bei Unwetter und Hochwasser. Aber auch Gebäudeabstützungen und Einsätze mit schwerem Gerät gehörten dazu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon in den ersten Wochen des Jahres 2018 hatte der Ortsverband Hückelhoven des Technischen Hilfswerks mit dem Räumgerät zwei Einsätze bei dem Unwetter Friederike und bei einem Scheunenbrand in Erkelenz zu bewältigen. Am 28. Januar lud der Ortsverband Hückelhoven zu seinem zweiten Neujahrsempfang ein. Eine gute Gelegenheit, den neuen Radlader, den der Ortsverband am 22. Dezember 2017 erhalten hatte, zu übergeben. Pfarrerin Susanne Bronner und Diakon Heinz Brand segneten das Fahrzeug ein.

„Nach mehr als 30-jährigem Dienst bekam der Zettelmeyer 1801 einen würdigen Nachfolger. Ein Caterpillar 926M der modernsten Generation“, berichtete Ortsbeauftragter Michael Andres. Der Radlader ist das neue Mitglied im Ortsverband Hückelhoven. Wie schon der Zettelmeyer 1801, der am 7. November 1986 als erster Prototyp für das THW in Dienst gestellt wurde, ist auch der neue Radlader eines der ersten ausgelieferten Fahrzeuge dieser Gattung. Intensiv trainierten die Helfer mit dem neuen und altem Gerät. Am 5. April hatte der alte Zettelmeyer seinen letzten Einsatz: die Bergung einer Fliegerbombe im JHQ. Dann ging er in die Historische Sammlung des THW nach Heiligenhaus. Am 30. April hatte der neue Radlader dann seine erste Bewährungsprobe nach den Unwettern in der Region, wo Straßen im Bereich Geilenkirchen und Heinsberg von Schlamm freigeräumt werden mussten. Weitere Einsätze waren Strohbrände an der B57 oder ein Hallenbrand in Nettetal.

Den neuen Radlader segneten Diakon Heinz Brand und Pfarrerin Susanne Bronner beim Neujahrsempfang ein. Foto: Michael Andres/THW

Info Jeden zweiten Samstag Besucher willkommen Informieren Interessierte können die THW-Helfer besuchen – live, im Internet auf der Homepage oder bei Facebook; www.thw-hueckelhoven.de, Facebook THW Ortsverband Hückelhoven. Kontakt Wer interessiert ist an der THW-Arbeit, kann sich am zweiten Samstag im Monat in der Unterkunft des THW in Ratheim, Millicher Straße 6, informieren oder bei Michael Andres, Telefon 0177 8439841, E-Mail: m.andres@thw-hueckelhoven.de.

Eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte war das Sichern eines Gebäudes, dessen Kellerwand nach einem Wasserrohrbruch in Selfkant durch den Wasserdruck eingedrückt wurde. Die Einsatzkräfte stützten den Keller mit dem Abstützsatz Holz ab. Auch die Baufachberater unterstützten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei an den verschiedenen Einsatzstellen. Besondere Einsätze waren nach dem Tornado in Boisheim bei Viersen, wo über 40 Gebäude begutachtet werden mussten, und ein Dacheinsturz in Amern. Auch in die Ausbildung wurde viel Zeit investiert. Neben dem neuen Radlader standen das Aufgleisen von Schienenfahrzeugen oder Stegebau und Retten aus unwegsamem Gelände auf dem Programm, in Österreich bildeten sich Helfer weiter für Einsätze bei Starkregen. Aber auch sportlich betätigte sich der Ortverband, so erhielten Helfer und Jugendliche den Top Rope Kletterschein vom Sportbund. Die Jugendgruppe fuhr zum Landesjugendlager und bildete sich im Schulungszentrum in Gelsenkirchen weiter, sodass vier Jugendliche die Jugendabzeichen Bronze und Silber ablegten.

Der THW-Radlader der Feuerwehr leistet wertvolle Hilfe bei der Arbeit – sei es bei einem Scheunenbrand (gr. Foto) oder bei einem Brand an der B57 (o.) Eingesegnet wurde das Fahrzeug von Diakon Heinz Brand und Pfarrerin Susanne Bronner beim Neujahrsempfang (r.). Foto: Michael Andres/THW

Bei der Jahresabschlussfeier wurden die Helfer Hans Friedrich Keutmann, Christoph Kochs und Nico Olschowski für zehnjährige Mitgliedschaft, Heiko Gurniak und Domenik Abels für 20-jährige Mitgliedschaft, Alexander de Veen und Karl Janczyk für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Das Helferzeichen in Gold für ihre Verdienste im Ortsverband erhielten Zugführer Ben Kochs und Jugendbetreuer Matthias Liefländer. Alexander de Veen erhielt das Helferzeichen Gold mit Kranz. Michael Andres dankte allen Helferinnen und Helfern sowie Althelfern für ihren Einsatz für das THW.

(RP)