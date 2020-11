Einsatz in Hückelhoven : Einbrecher stehlen Parfümflakons

Hückelhoven Gleich zwei Einbrüche für Hückelhoven meldet die Polizei. Die unbekannten Täter erbeuteten neben Bargeld und Schmuck auch edle Düfte.

(RP) Die Polizei meldet für Hückelhoven zwei Einbrüche. Am Mahrweg drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten mehrere Schränke und Geldkassetten. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Die Tat muss am Samstag, 14. November, zwischen 15.20 und 20.15 Uhr geschehen sein. Ebenfalls am Samstag gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus Am Kiefernweg und stahlen dort mehrere Parfümflakons und Schmuck. Die Tatzeit soll zwischen 18.30 und 23.50 Uhr liegen.