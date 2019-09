Modernisierung bis Ende 2020 : Bahnhof Baal: Aufzug wird eingebaut

Baal Im Baaler Bahnhof ist der Aufzugschacht in Arbeit. Es folgen ein neues Treppengeländer, und die Brücke wird verstärkt. Aktuell geht die Bahn von einem Ende der Modernisierung im Dezember 2020 aus.

Die Landesförderung in Höhe von über drei Millionen Euro für den Ausbau des Bahnhofs Baal ist da, und nun geht’s weiter mit den Arbeiten am barrierefreien Zugang hoch zum Bahnsteig. In der letzten Sperrpause konnte die Deutsche Bahn nach Auskunft einer Sprecherin in Düsseldorf bereits erste wichtige Vorarbeiten für den Aufzugschacht abschließen. Aktuell wird nun der gesamte Aufzugschacht fertiggestellt, eine Sperrung ist hierfür nicht nötig. Neben der Aufzugsanlage am Baaler Bahnhof ist das Geld vom Land NRW vorwiegend dafür bestimmt, die Bahnsteige so umzugestalten, dass sie barrierefrei zugänglich sind und in Zukunft von RRX-Zügen angefahren werden können. Seit Sommer 2018 werden Bahnhöfe zwischen Aachen und Mönchengladbach für den Rhein-Ruhr-Express hergerichtet, damit die langen RRX-Züge zum Fahrplanwechsel 2020/2021 an den Stationen halten können.