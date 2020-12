Einzelhandel in Hückelhoven – das wünschen sich die RP-Leser : Ein Ikea steht auf der Wunschliste ganz oben

Einzelhandel in Hückelhoven – das wünschen sich die RP-Leser

Hückelhoven Auf den Sportplätzen soll sich Einzelhandel ansiedeln. Die RP-Redaktion fragte Leser via Facebook nach ihren Wünschen. Hier sind die Antworten.

„Douglas wäre cool, KFC, mal ein schönes Wäschegeschäft, Starbucks, Wunder-Waffeln, Desigual, Rewe, Mac Kosmetik, Schmuckgeschäft von Tiffany, Ikea, ein Fischgeschäft, Schlittschuhbahn, Indoor-Skaterbahn, Dunkin Donut, Trampolinpark. Minigolf im Dunkeln, Laser Tag, ach man könnte so vieles machen, aber das wird sowieso wieder nichts Halbes und nichts Ganzes.“

„Nur hochwertige Geschäfte, in der Innenstadt sind schon genug Billig-Läden.“

„Auf jeden Fall was Hochwertiges, keine Billigläden.“

CCC schließt seinen Laden in der Coens-Galerie

Einzelhandel in Grevenbroich

Einzelhandel in Grevenbroich : CCC schließt seinen Laden in der Coens-Galerie

Einzelhändler in Sorge um Weihnachtsgeschäft

Einzelhandel in Kamp-Lintfort

Einzelhandel in Kamp-Lintfort : Einzelhändler in Sorge um Weihnachtsgeschäft

„Ein Babyfachgeschäft wäre für den Kreis und Stadtgebiet mal sehr sinnvoll. „Babyone“ oder so etwas. Ist ja hier im Kreis eine einzige Katastrophe.“

„Einen richtigen Spielzeugladen wie mytoys, so was gibt es gar nicht im Kreis Heinsberg. es sollte vielleicht mal an die Kinder gedacht werden.“