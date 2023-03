Ömer Karadöl aus Hückelhoven Ein ganz besonderer Ramadan

Hückelhoven · Voller Dankbarkeit begeht Ömer Karadöl aus Hückelhoven den Fastenmonat. Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien war er in Sorge um seine Famile, doch Mutter, Bruder und Schwägerin wurden lebend geborgen. Was der Ramadan nach alledem für ihn bedeutet.

28.03.2023, 12:20 Uhr

Für die Moslems hat der Ramadan begonnen, so auch für Familie Karadöl in Millich – hier v.l. Faruk (9), Ömer (42), Aysegül (33) und Amine (1). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Von Daniela Giess

Dieser Fastenmonat ist für ihn ein ganz besonderer: Ömer Karadöl (42) ist dankbar dafür, dass seine 86-jährige Mutter, sein Bruder Mustafa (45) und dessen Ehefrau nach der verheerenden Erdbeben-Katastrophe gefunden wurden – lebendig begraben unter einem grauen Trümmerberg in der Provinzhauptstadt Antakya.