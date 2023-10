In Hückelhoven „Ein Fest der Freunde“

Mit schottischen Dudelsack-Melodien entführten die Hobbymusiker der Mackenzie Pipe Band in die Highlands, als sie sich ihren Weg durch die gut gefüllte Halle auf die Bühne bahnten. Hier führte Nuran Joerißen durch das abwechslungsreiche Programm, das interessante Einblicke in die unterschiedlichen Kulturen bot, die im Kreis Heinsberg zu finden sind. Zum ersten Mal brachten sich zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine in die Festveranstaltung ein. In ihren traditionellen Trachten und mit Blumenschmuck auf dem Kopf reichten sie ihren deutschen Gastgebern ein symbolisches Brot auf einem bestickten Tuch – Zeichen der Freundschaft in einer schwierigen Zeit. Mit ukrainischen Melodien begeisterten Anastasia Rozhko-Illesh und Hanna Brunkovska.