Hückelhoven: Ein farbenfrohes Pfingstfest

Hückelhoven Hückelhoven durfte eine Pfingstkirmes und ein herrlich von der Sonne beschienenes Schützenfest erleben. Noch bis heute laden die Schausteller zum Flanieren, Zuckerwatte-Essen oder zu einer rasanten Fahrt ein.

Kaiserwetter für die Königin: Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen setzte sich der große Festzug der Schützenbruderschaft Vom heiligsten Sakrament des Altares in Bewegung. Im Mittelpunkt standen dabei Schützenkönigin Karla Ströde, Prinz Alexander Gasser sowie Schülerprinz Alexander Pey mit ihrem schmucken Gefolge. Für schmissige Klänge sorgten der Hilfarther Instrumentalverein, das Trommlercorps Leonardo Doveren und das Trommlercorps aus Randerath, als sich die Majestäten präsentierten. Auch Abordnungen der Freiwilligen Feuerwehr, der katholischen Frauengemeinschaft und der Hückelhovener Karnevalsgesellschaft (HKG) nahmen am Umzug teil.

Mit bunten Fahnen hatten Anwohner ihre Häuser geschmückt. Zusammen mit Bürgermeister-Stellvertreter Dieter Geitner hatten die Hückelhovener Schützen schon früh am Pfingstsonntagmorgen nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Lambertus der Kriegsopfer gedacht und zum Zeichen der Erinnerung am Denkmal am Markt einen Kranz niedergelegt.