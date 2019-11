Proklamationen bei der HKG und KG Brökeler Kappehäuer : In Hückelhoven und Brachelen an die Macht

Hückelhoven Ein Dreigestirn für die HKG erhielt die Insignien der Narrenherrschaft, ein Prinzenpaar proklamierte die KG Brökeler Kappehäuer.

Termine Jürgen & Jürgen luden bereits zu den weiteren Terminen der Session ein: Die HKG-Kostümsitzung steigt im Aula-Komplex am Samstag, 25. Januar, die Kindersitzung einen Tag später. Das große Biwak folgt am Sonntag, 2. Februar. Und an Rosenmontag windet sich der Zug durch die Innenstadt.

Bei der KG Brökeler Kappehäuer regiert in der neuen Session das Prinzenpaar Kevin und Carina Roß. Das Paar hat sich in der gemeinsamen Zeit in der Karnevalsgesellschaft kennen gelernt und 2014 geheiratet. Im April wurden Kevin und Carina einstimmig zum Prinzenpaar gekürt. Zudem wurde Carina an diesem Tag als erste Frau in den Elferrat gewählt. Carina Roß, geborene Thomas, wurde am 12. August 1990 als drittes Mädchen der Familie Thomas geboren. Ihr Opa, Hermann Küppers, war Gründungsmitglied der KG. In der Session 1997/1998 trat sie der KG bei, tanzte in der kleinen Showtanzgruppe, ging in die Garde, wurde Solomariechen. Im Jahr 2000 begleitete sie das Prinzenpaar Prinz Josef VI. und Prinzessin Angela I., Patentante von Carina, als Page und fuhr im Karnevalszug mit auf dem Wagen. 2005/06 war sie bei ihren Eltern Prinz Willi III. und Prinzessin Annamarie I. wieder mit dabei.